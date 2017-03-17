陸貴州再傳H7N9病例 今年第9例
中國大陸貴州省遵義市衛生和計劃生育委員會今天公布，該市確診1例H7N9病毒感染者。
中新網報導，這名病患是患者為一名61歲男性，餘慶縣人，3月15日確診。目前已轉至遵義醫學院附屬醫院加護病房治療。
報導指出，除上述病例外，2017年1月以來，貴州省對外公布感染H7N9病例已達8例。
當地政府除投入病人救治、流行病學調查、密切接觸者排查和觀察、不明原因肺炎監測、活禽市場外環境衛生監測等工作外，也要求疫情發生較集中的活禽交易場所臨時休市，並嚴禁活禽流入流出，對汙染場所消毒。1060317
(中央社)
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