鄰居漏口風 毒鴛鴦被逮

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傷害通緝犯熊姓男子帶著妻兒躲在台南市北區租屋處，夫妻2人都有毒癮，警方找上門時，熊妻還宣稱不知丈夫去向，鄰居卻漏了口風，結果一起被逮，還被搜出毒品送辦。

台南市警局第五分局今天指出，警方獲報，去年底因傷害被通緝的44歲熊男，和妻兒躲藏在北區長榮路巷道租屋處，警方直接上門查訪，38歲的周姓妻子宣稱不知丈夫去向，員警無功而返。

不過，警方仍不放棄，四處尋訪，才從熊男鄰居口中得知，熊妻平日得到安南區檳榔攤工作，由熊男負責接送5歲兒子上下學，再留在家裡照顧另名3歲兒子。

警方昨天清晨利用熊男帶著2個兒子出門時，攔下逮捕，且在熊男身上聞到異味，再到熊男家裡搜出海洛因、安非他命。熊男、周女夫妻坦承吸毒，但表示從未在兒子面前施打毒品。警方訊後依法送辦。1060317

(中央社)