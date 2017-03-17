印度新消費稅可能7月上路

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印度商品與消費稅（GST）理事會昨天通過與GST相關的多項草案，將送交國會和各省市議會審議通過。印度政府認為，GST有望7月上路，讓印度成單一市場，有利商業發展。

GST法案將印度11個省和中央稅統一納入國家銷售稅，整併中央和地方的消費稅、海關附加稅、服務稅、增值稅、中央銷售稅、進口稅和奢侈稅等，這項稅制改革在印度國會爭吵10年。

「印度時報」（The Times of India）報導，新德里副巿長西索迪亞（Manish Sisodia）認為，目前看起來，GST在7月上路是有可能的。

印度財政部長賈特里（Arun Jaitley）則表示，「我們將盡快做到這一點（GST在7月上路）。」

賈特里說，印度GST理事會昨天通過有關GST的登記、付款、退款、發票和退貨等相關條例，但有些地方還需要細微調整。

他指出，GST理事會將於31日再度開會，通過GST相關法規，政府內閣希望於下週批准中央GST、綜合GST等多項草案，並希望在國會順利審議通過。

賈特里表示，如果一切順利，在7月1日之前的籌備時間充裕，待程序完備，就會立刻讓GST上路。

在印度總理莫迪強勢領導下，去年終於在國會通過GST法案，號稱是印度史上最大的稅務改革；一旦順利實施，將讓印度成為單一市場，包括台商等企業在印度的經營將更加便利。1060317

(中央社)