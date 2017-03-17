超商店員勾結外人搶店長 3男遭起訴

我要評比

超商蘇姓店員掌握店長帶錢送存銀行的資訊，竟策畫勾結李姓及洪姓男子策劃搶案，由李男案發當天持辣椒水行搶店長，事後遭警逮送辦。台北地檢署今天偵結並依強盜罪嫌起訴3人。

台北市政府警察局松山分局調查，李男早就鎖定超商會定期將當天營業額存入銀行；今年1月19日下午3時左右，林姓店長帶著裝滿70萬元現金的包包準備前往銀行存錢，李男以辣椒水攻擊後，想搶走裝錢包包。

超商店長一路往銀行方向跑去並大喊「搶劫」，保全聽到後立即上前制止李姓男子。

李男遭逮後向警方供稱，沒錢繳機車貸款，才決定行搶；警方事後調查才發現案情涉內神通外鬼，由當時在超商擔任店員的蘇姓男子涉策畫整起搶案，洪男則是負責騎車載李男去銀行。台北地檢署今天偵結並依強盜罪嫌起訴3人。1060317

(中央社)