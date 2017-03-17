傳空襲敘北蓋達誤炸清真寺 美軍否認

美軍今天表示，他們對敘利亞北部一場蓋達（Al-Qaeda）組織的會議發動致命空襲。突襲時有一座清真寺被攻擊，據稱有超過40名平民喪生，美軍也將就此事展開調查。

法新社報導，美軍中央司令部發言人湯瑪斯（JohnJ. Thomas）上校說：「我們沒有鎖定清真寺，但我們鎖定蓋達組織開會地點的建築物，距一座清真寺約15公尺，這座清真寺目前仍在。」

據中央司令部的聲明，「美軍3月16日於敘利亞伊德利布（Idlib），對一場蓋組織的會議展開空襲，擊斃數名恐怖分子。」

湯瑪斯上校隨後澄清，空襲的確切位置還不清楚，但與各方報導稱被鎖定的村莊清真寺是同一位置。該座清真寺位於阿勒坡省（Aleppo）的阿真納（Al-Jineh）。

被問及「敘利亞人權瞭望組織」（Syrian Observatory for Human Rights）稱有42人死於空襲、且大多為平民一事時，湯瑪斯說：「我們會調查任何與這次空襲有關的平民傷亡的指控。」

湯瑪斯表示，這項美軍單方打擊任務「摧毀了會議舉行地點建築物的一半」。

總部設於英國的「敘利亞人權瞭望組織」表示，由不明戰機發動的空襲，是鎖定正在進行傍晚禱告的村莊清真寺。敘利亞人權瞭望組織表示，有超過100人受傷，其中許多仍困在崩塌清真寺的瓦礫堆。（譯者：中央社陳亦偉）1060317

(中央社)