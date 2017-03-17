臉書再建功 助迷途翁找到家
家住雲林元長鄉陳姓老翁，患有精神障礙，夜間8點多仍在虎尾鎮墾地里三和橋附近徘徊，東屯派出所員警張益誠獲報前往處理，見老翁一臉茫然蹲坐在橋旁，對警問毫無回應，只好將他載回派出所以M-Plice(行動電腦)人臉辨識系統查驗身分，不料卻無資料，而失蹤人口系統內亦無相關報案紀錄，依規定聯絡社工暫時安置。
正當眾人正苦思不得其解時，張員靈機一動，貼文到社群網站「虎尾人讚出來」，立即獲得多人回應及轉傳貼文，不到24小時即確認身分是84歲、患有輕度精神障礙的陳翁，聯絡家屬帶回。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。