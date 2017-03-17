臉書再建功 助迷途翁找到家

員警透過臉書為迷路的精神障礙老翁找到家。（許素惠翻攝）

家住雲林元長鄉陳姓老翁，患有精神障礙，夜間8點多仍在虎尾鎮墾地里三和橋附近徘徊，東屯派出所員警張益誠獲報前往處理，見老翁一臉茫然蹲坐在橋旁，對警問毫無回應，只好將他載回派出所以M-Plice(行動電腦)人臉辨識系統查驗身分，不料卻無資料，而失蹤人口系統內亦無相關報案紀錄，依規定聯絡社工暫時安置。

正當眾人正苦思不得其解時，張員靈機一動，貼文到社群網站「虎尾人讚出來」，立即獲得多人回應及轉傳貼文，不到24小時即確認身分是84歲、患有輕度精神障礙的陳翁，聯絡家屬帶回。

(中時)