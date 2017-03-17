新莊警分局體技館啟用 強化世大運維安能量
新北市政府警察局新莊分局體技館17日上午落成啟用，因舊有體技館已使用20多年，漸無法達成現今訓練需求，分局經半年的時間規劃及建構，今天早上在林口區忠孝派出所落成啟用。
新莊警分局長張國雄表示，分局地下1樓的舊體技館1991年使用至今，因轄區人口遽增、員警數增加為700多名，再加上都會型勤務越趨複雜，舊有體技館已無法有效達成新型態之訓練需求，因此積極爭取涵蓋電化教學播放室、體適能訓練室的新體技館，以精準完成警察任務。
張國雄表示，新莊分局轄內人口數及繁重程度堪稱全國之最，又2017世大運賽事將於今年8月中旬展開，分局肩負選手村、新莊體育館等多處場館維安之重責大任，紮實之警技訓練已刻不容緩，在新建體技館環境器材的改善後，往後將以更精實的訓練，強化員警執勤安全及提昇世大運維安能量。
(中時)
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