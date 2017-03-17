南市懷孕婦女或15歲以下 這幾日看牙免付掛號費

3月20日為「世界口腔健康日」，衛生福利部和牙醫公會全國聯合會合作辦理「2017兒童口腔健康週-牙醫親善愛心院所」活動，台南市92家牙醫院所熱烈響應兒童口腔健康週活動，懷孕婦女及15歲以下兒童於3月20日至4月8日，持健保卡至參與活動牙科醫療院所，即可免付掛號費看診。

根據衛生福利部資料指出，台灣12歲兒童齲齒盛行率達70%，其中，7歲兒童齲齒盛行率則達88.2%，顯示加強國人口腔保健及養成定期口腔檢查的重要性。

口腔為健康的根本，潔白的牙齒可讓人展露出自信的笑容，而良好的咀嚼功能，更可幫助消化、促進營養吸收，成為健康的基礎。要養成口腔健康，應從小做起，包括建立均衡健康的飲食習慣和正確的潔牙方法，並定期至牙醫看診，維護口腔健康。臺南市政府衛生局呼籲家長，應重視兒童的牙齒健康，幫助小孩培養正確的潔牙習慣，並定期檢查，鼓勵家長可把握活動機會，為家中寶貝的牙齒做檢查。為節省民眾寶貴時間，建議出發前先致電預約。若要查詢符合條件的牙醫診所，民眾可於3月20日起至中華民國牙醫師公會全國聯合會網站及臺南市政府衛生局網站或手機掃描QR- CODE查詢。

(中時)