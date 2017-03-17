海巡署金門大學策略聯盟 創造三贏

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海巡署中部地區巡防局與國立金門大學今天締結策略聯盟，雙方將充分運用校園資源培育在職優秀官兵，並延攬學子加入海巡署服務，創造學生、軍士官兵和家長三贏局面。

簽約儀式今天在金門大學理工大樓3樓會議廳舉行，由金大校長黃奇和中部地區巡防局局長李佩璘共同簽訂。

黃奇表示，金門四面環海，海巡署對保衛疆土貢獻卓著；他說，金大在改制時成立海邊系，課程內容包括移民和邊境管理、海洋維護、關稅等，現在已有畢業生。

黃奇期待與相關機關結盟讓學生有學習場域，而豐富多元的學校資源也可以為國軍士官兵提供進修管道，滿足家長的期待，可以創造三贏局面。

李佩璘表示，金門大學辦學績效卓越，受到各界肯定，為提升海巡署人員學能，鼓勵在職進修，藉由金大豐富、多元且彈性教育資源，可有效拓展海巡署進修管道，提升人員素質，為海巡培養優秀人才，強化整體戰力。

李佩璘說，這次與金門大學簽訂策略聯盟，建立海巡署與學術單位合作機制，由海巡署提供畢業生穩定工作職場，吸引有志青年加入海巡行列，提升海巡人才招募成效；另外，金大提供多元師資及教學資源，讓海巡人員在軍旅生涯中，工作與進修同時兼顧，順利取得學位及相關證照，以強化工作效能。

中部巡防局希望透過簽署策略聯盟，彼此合作，使「服役」、「就業」、「就學」三面兼顧，共同創造「學校學生」、「軍士官兵」及「家長」三贏局面，完成就學及服役的人生規劃。1060317

(中央社)