毛小孩齊聚 竹市生命教育巡迴講座開跑
新竹市生命教育課程校園巡迴，首場講座今日在青草湖國小舉行，動保志工帶著毛小孩到場與學童互動，宣導動物保護觀念，場面熱絡溫馨。
新竹市政府與新竹市保護動物協會合作，展開校園巡迴、舉辦55場生命教育課程，今天由動保所志工帶領動物保護教育園區毛寶貝登場，向小朋友宣導以認養代替購買，「把生命教育傳遞給下一代」。
動保所表示，今年生命教育講座將擴大巡迴新竹市各幼稚園、國小、國中及高中，規劃適合各年齡層學生課程，包括「好想養隻狗唷」、「與狗狗交朋友」、「喵星人想什麼」、「從犬貓到生態」等4種課程。
「對動物友善的城市，一定是幸福城市」新竹市長林智堅說，流浪動物是城市的一份子，呼籲市民共同保護動物、尊重生命，以認養代替購買，讓新竹市不僅是幸福城市，更是對動物最友善的城市。
活動中，林智堅也與產發處長翁義芳、動保所長楊礎遠、青草湖國小校長許慶恭及學童們，共同寫下「我想要照顧你」、「陪牠一輩子」等愛心約定卡。1060317
(中央社)
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