誤信毒咖啡壯陽 警反譏「會包尿布」

新竹市曾姓男子誤信印有「男子漢」的毒咖啡包有壯陽功效。（徐養齡翻攝）

新竹市曾姓男子疑似誤信毒咖啡會有壯陽效果，好奇向藥頭買了印製「男子漢」包裝的毒咖啡包，不料還沒把到妹試用，就被警方查獲逮捕，遭資深刑警反譏「拉K多了會膀胱無力、包尿布，難道你不知道嗎？」

警方調查，27歲曾嫌以每包500元向藥頭購買毒咖啡包，包裝上印著醒目「男子漢」3個大字，藥頭無俚頭誇稱毒品「很厲害」，甚至有壯陽功效，曾嫌竟也信以為真，打算買來壯陽，在床上展現驚人「雄風」。

市警第一分局偵查隊日前接獲線報，循線查出曾嫌疑似持有毒品，經佈線跟監，今天上午見時機成熟，持地檢署搜索票前往曾嫌市區住處抓人，曾嫌不知被鎖定，被抓個人贓俱獲，警方分別在臥房床上、床頭櫃查獲毒咖啡包4包、填裝三級毒品K他命吸管1支（1.46公克），及不明粉末1盒。

曾嫌於警詢時被查出有毒品前科，所購買的毒咖啡包經化驗有摻雜K他命、安非他命與咖啡粉成分，包裝上醒目印有「男子漢」3個大字，市面上並不常見。

不過曾嫌否認販毒，也拒絕透露藥頭身分，辯稱是自己要用來吸食，看了包裝以為真的有壯陽效果，警方反笑他「拉K會膀胱無力，要包尿布的！」訊後被依毒品罪嫌移送地檢署偵辦。

警方指出，市面上販售毒品，近來常以咖啡包包裝魚目混珠，企圖躲避查緝，但內含傷害人體的K他命及安非他命成分，呼籲切勿輕易嘗試。

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(中時)