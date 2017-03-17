下周汽油看跌0.9元 近5個月最大降幅

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美國原油庫存上升，導致國際原油價格崩跌，中油依據油價公式，預計下周一調降汽柴油價每公升0.8到0.9元，這是近5個月來最大降幅。95無鉛汽油每公升零售價可能落到25.2元，會是今年目前為止最低點。

今年油價漲多跌少，國內95無鉛汽油每公升都在26元以上，下周跌價後，會是今年首見在25元價位。屆時小客車加滿50公升油箱，一次加滿可省40至45元。

國際原油價格每桶均價落到50.11美元，依據浮動油價機制，汽柴油每公升有降0.8或0.9元機會。

(中時)