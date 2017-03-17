法比歐脫了！　跳鬥牛舞拚《舞力》季冠軍

法比歐裸上身跳鬥牛舞。（民視提供）

阿布一身毛，被Gino虧像孫悟空。（民視提供）

廖家儀扮《哈利波特》中的妙麗。（民視提供）

王樂妍本周有性感演出。（民視提供）

民視《舞力全開》本周進行季冠軍的決賽，廖家儀、王樂妍、楊麗菁、紅毛、阿布及法比歐同場競技。法比歐扮演日本武士跳出帥氣鬥牛，讓主持人侯怡君狂讚「帥氣」；阿布來段熱情森巴舞，但練習時扭屁股卻嚇壞了路人；廖家儀露出修長美腿，詮釋《哈利波特》中的妙麗；王樂妍則挑戰３秒在舞台上換裝。

阿布一直很想嘗試挑戰熱情的森巴舞，但真正跳起來卻很彆扭，眼見比賽日期一步步逼近，他只好抓緊每天走路的時間練舞，只是突然扭一下都讓路人嚇到停步，讓他也豁出去了。

王樂妍穿性感睡衣挑戰在舞台上３秒換衣服，她選用電影《華麗年代》歌曲，飾演一位獨守空閨的性感女性，跳出令人心癢難耐的慢捷舞，身材姣好的她，還不忘跟另外精壯的男老師比「胸」，亮眼表現可以說是令人難以忘懷，她坦承因為拍戲出外景常常都沒有時間練舞，這次準備比賽讓她很緊張，希望經過季冠軍的洗禮之後她可以好好放鬆了。

(中時)