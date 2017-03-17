南歐來的風鈴花在台灣開了 浪漫滿屋

台南農改場雲林分場實驗種的風鈴花，最近盛開花海，滿屋是浪漫。（周麗蘭攝）

風鈴花看起來真的很像風鈴。（周麗蘭攝）

風鈴花是高經濟花卉，必須栽種在溫室裡。（周麗蘭攝）

看過風鈴花嗎？一定沒有！台南農改場雲林分場四年前從南歐引種「風鈴花」到台灣試種，從三十幾個品種中，篩選出十個容易存活又開得漂亮的品系，試驗成功最近開放花農參觀，希望刺激花農栽種的興趣。

雲林分場長張錦興表示，風鈴花的原生地是南歐，日本引進作為盆花、切花，在日本能台灣也一定能的初衷下，引進三十幾個品種，淘汰、篩選出十個適合台灣種植的。

雲林分場栽種成功的十種風鈴花，種在一分多地的溫室裡，目前盛開如花海，粉的、白的、紫的、藍的都有，花朵細緻輕盈，一梗掛著好幾個「風鈴」，有著淡淡香氣，浪漫爆表，縣長李進勇今天特地前往參訪。

張錦興說，種得活與種得好是兩回事，測試了不同季節種，才得知與台灣水土相符的時節。南歐原生地緯度較高、天氣較冷，在夏、秋種；在台灣試種，可在十月、十一月種，三月、四月開花。

實驗了四、五年，終於浪漫滿屋，張錦興表示，現在就看台灣花農與民眾的接受度，因為這是高經濟價值花卉，得在溫室裡栽培，雖然試種得很成功，但擔心「有行無市」。

張錦興說，台灣人比較注重口腹之慾，對美學比較不重視，從韓劇、日劇可以發現，居家都有鮮花，但是台灣劇很少看到，即使有花也是假花居多，這對花卉市場是大挑戰。

雲林分場最近開放參觀，希望花農、民眾都去看，周一至周五上班時間都可參訪。雲林分場計畫與虎尾農會合作試種，希望將來能夠技轉風鈴花給農業團體栽種。

(中時)