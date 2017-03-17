一句話值500萬！熱心警搓破詐騙集團手法

警方及時攔阻避免蔡男遭騙500萬元。（葉書宏翻攝）

詐騙集團提供的假傳票。（葉書宏翻攝）

多問一句話，保住養老金！60歲蔡姓男子16日接獲詐騙集團來電，因涉及防制洗錢條例、擄車勒贖、恐嚇取財，需先交付500萬元，不然將遭到羈押，蔡男先當驚慌到銀行領款，正巧遇到巡邏警員，由於蔡男領款金額相當大，警員熱心多詢問一句話，蔡男才驚覺自己受騙，保住500萬元養老金。

警方調查，蔡男昨接獲詐騙集團來電，對方自稱是台北地檢署檢察官，要他先到住家旁便利商店領取傳票，蔡男領取到傳票後，詐騙集團再度來電，由於涉及防制洗錢條例、擄車勒贖、恐嚇取財等重罪，將遭到羈押，如果不想遭到羈押需先繳交500萬元保證金。

蔡男相當驚慌前往附近銀行提領500萬元，正巧中和警分局員山所警員阮彥淳、莊國煜巡邏經過，發現蔡男神色慌張又急著要返家，警員好心留下他多問了幾句，一得知他是接獲傳票繳交保證金，立即告知他這是詐騙集團慣用手法。

蔡男一度不相信警員說法，警方隨即聯繫台北地檢署，證實傳票及相關資料都是假的，蔡男頻頻向警方致謝，讓他保住500萬元養老金。

蔡男向警方供稱，詐騙集團提供的傳票登載有姓名、地址及身分證字號等資料，資料完全正確，讓人一時間很容易信以為真。警方正擴大追查詐騙集團。

中和警分局長陳銘宗呼籲，民眾對於自己的財產一定要有自我保護意識，若有遇到疑似詐騙電話一定要記得撥打165或110請求警方協助確認，以免受騙，將持續致力共同打擊詐欺犯罪的合作與努力，維護良好的社會治安環境，以符合人民期待。

(中時)