宜蘭女子流浪到雲林 不知夫已亡

張女（右）從宜蘭流浪到雲林，不知丈夫已亡，家屬（中）帶她回去奔喪。（許素惠翻攝）

領有身心障礙手冊的張姓女子從宜蘭流浪到雲林，以打零工維生，但工作時有時無，過著有一餐沒一餐的困頓生活。日前深夜和另名男性友人在褒忠產業道路上共乘機車，警見行跡可疑，攔查發現張女是失蹤人口，整夜都連絡不上家人。

隔日終於聯繫到家人，她的家屬遠從宜蘭縣趕來，指她的女丈夫日前因意外身亡，大家急著找她回去奔喪，但遍尋不著，還好員警協助找到，否則張女連送丈夫最後一程的機會都會錯過。

(中時)