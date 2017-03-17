守護毛小孩 竹市推生命教育
新竹市政府與竹市保護動物協會合作，17日在青草湖國小舉辦生命教育課程，宣導保護動物觀念，志工們特別帶了多隻毛小孩與學童們同樂，市長林智堅等人共同在「我想要照顧你」、「陪牠一輩子」愛心約定卡上簽下名字，象徵守護動物的決心。
林智堅說，流浪動物是城市的一份子，要讓流浪動物與城市共同生存、生活，如過去在市府後門府後街生活的流浪狗「阿文」，因護城河再造工程的啟動，在市府內給牠一個新家，現在阿文住在市府為牠量身打造的「透天厝」裡，正式轉職成為「市狗」，與市府同仁互動良好，舒緩同仁工作壓力。
林智堅也呼籲市民共同保護動物、尊重生命，以認養代替購買，這次「新竹市巡迴校園生命教育講座」將是一個新的起點，讓新竹市不僅是一座幸福城市，更是對動物最友善的城市。
(中時)
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