李時珍穿越時空來看診？是機器人啦

屏東大仁科大舉辦李時珍誕辰500年特展，資工系機器人中心打造「李時珍機器人」，能觀察人的氣色「隔空看診」給予健康上建議。（潘建志攝）

「你有黑眼圈，睡眠不足要多休息！」屏東大仁科技大學慶祝51周年校慶，同時舉辦李時珍誕辰500年特展，資工系機器人中心特地打造1具「李時珍機器人」，結合行動機器人與人工智慧，能觀察人的氣色「隔空看診」，給民眾健康上的建議。

大仁科大以藥學起家，中草藥產業是21世紀最有潛力的新興產業之一，李時珍是中國歷史偉大的中醫藥學家，所著《本草綱目》更是重要著作。大仁因此在51周年校慶舉辦李時珍誕辰500年特展，邀請國際重要中草藥學者研討會，並請中醫師到場義診。

會場上最受注目的是由資工系機器人中心打造的「李時珍機器人」，能以影像辨識系統為民眾進行中醫師的「望聞問切」基本診斷，並有自然語言交談功能，依據人的臉色提供健康諮詢服務。

資工系主任曾世邦說，李時珍機器人花了2年開發，由行動機器人和人工智慧組成。機器人以3D設計列印製作，是它的身體；人工智慧包括影像語音識別及3D浮空投影，是它的頭腦，輸入中醫藥理及人體經脈等資訊，因此具有「察言觀色」能力，未來會將兩者結合在一起。

(中時)