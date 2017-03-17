上海石化擬在上海蓋新PX廠 恐生爭議
外媒報導，中國大陸上海石化董事長兼總經理王治卿透露，上海石化考慮在2017年內向上海政府申請建造產量為年產100萬噸的對二甲苯（PX）工廠。
大陸財新網今天引述彭博社16日上述報導內容。
彭博社報導，新工廠將坐落上海石化位於上海金山區的石化產業園，公司現在正在這個區域運行兩個PX項目，總產量為每年83.5萬噸。王治卿表示，當地政府和居民「都支持安全的PX項目」。
財新網引述上海石化工作人員表示，擬建的上海PX工廠只是一個設想，還未進行環評等工作，尚處於前期準備的過程中。
但報導提到，中國大陸民眾對PX項目反應激烈，曾在各地爆發抵制PX投資案的行動。
上萬廈門市民2007年在政府門前「散步」，抵制一家大型PX化工廠建在居民區附近，此事件成為中國大陸民眾抵制PX的開端。
繼廈門之後，2011年大連、2012年浙江寧波、2013年廣東茂名都曾發生抵制PX事件。
上海金山區民眾2015年也曾上街示威，抗議PX廠的建設。金山區政府隨後發布「告市民書」。說明稱，這次上海化工區規劃（修編）環評不涉及PX項目，將來上海化工區也不會有PX項目。
中國石化上海石油化工股份有限公司（上海石化）是中國石油化工集團公司的控股子公司，位於上海市金山區，是煉油化工一體化綜合性石油化工企業，也是中國大陸重要的成品油、中間石化產品、合成樹脂和合成纖維生產企業。1060317
(中央社)
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