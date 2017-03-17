朴槿惠棄養小狗被罵翻 其中兩隻有家了
因貪瀆案被迫下台的前南韓總統朴槿惠，留下的9隻小狗，其中兩隻今天已經找到家了。
美聯社報導，朴槿惠把狗留在青瓦台的決定讓許多南韓愛狗人士相當不滿，在網路上把她罵翻。
南韓總統府青瓦台發言人今天則表示，1家專門培養南韓珍貴原生犬「珍島犬」（Jindo）的機構收養這幾隻狗，剩下的很快也會被送到其他兩個單位。
朴槿惠2013年搬至青瓦台時，她的鄰居送給她一對珍島犬，這雙珍島犬最近生了7隻小狗。
眼看網路撻伐聲浪高漲，有動物權益團體向南韓反貪瀆與民權機構控訴朴槿惠棄養，不過，根據南韓動物保護法，朴槿惠沒把狗帶走這件事很難被視為遺棄，因為顯然這些狗被照顧地相當好。
南韓國會去年12月通過對朴槿惠彈劾，本月10日南韓法院正式決定朴槿惠必須下台。
檢察官計畫下週針對朴槿惠疑與閨蜜共謀，對企業撈取金錢等好處，以及她讓閨蜜秘密干涉國政等事偵訊朴槿惠。（譯者：中央社許湘欣）1060317
(中央社)
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