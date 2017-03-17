傳川普私人渡假村接待習 美陸還要喬

美國和中國大陸正就元首4月展開峰會的計畫進行最後確認。這場峰會能否在有「冬季白宮」之稱的美國總統川普馬阿拉哥渡假村登場，仍待雙方外交人員搬開最後的幾塊絆腳石。

法新社報導，美國和大陸官員告訴法新社，川普已初步同意，4月初在他位於佛羅里達州的馬阿拉哥（Mar-a-Lago）渡假村接待習近平。對照競選期間赤裸裸的反陸選舉言論，川普在私人渡假村接待大陸領袖，反差將會非常大。

在2月中與習近平的一通和解電話裡，川普在一些爭議上回到原先立場，為美國和大陸商討元首峰會創造機會。大陸方面很快把握住這個機會，派出最高階外交官員國務委員楊潔篪赴華府。

楊潔篪的白宮行，在與川普簡短談話之前，會晤川普的女婿庫許納（Jared Kushner）、首席策士巴農（Steve Bannon）及白宮國家安全顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）。據華府和北京知悉相關討論的多個消息來源透露，楊潔篪建議川普在他位於棕櫚灘華麗的馬阿拉哥渡假村接待習近平。

但據相關官員表示，這項計畫遭遇一些歧見，像是會談後在北韓問題上可達成哪些「可行方案」，以及在峰會敲定前就曝光而有怒氣。

白宮正施壓，要大陸承諾約束北韓的大規模毀滅性武器計畫。但北京一方面不願對小老弟平壤施壓，也憂心華府正試圖增加在朝鮮半島的影響力。美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）即將展開的北京之行，被視為將決定習近平能否順利訪美。

若川習會最終敲定在馬阿拉哥渡假村舉行，那麼習近平將是川普就任總統後，第2位到訪的國際領袖。川普稱自己的馬阿拉哥渡假村為「冬季白宮」。（譯者：中央社陳亦偉）1060317

(中央社)