婆媳感情像母女 媳婦竟砍死婆婆
台北市松山區新東街一對婆媳，感情好到像對母女，今早張姓媳婦情緒失控，持菜刀砍陳姓婆婆，並向老公說「我砍死婆婆了」，目前張嫌已帶回警局偵訊，釐清犯案動機。
台北市警局松山分局今天早上8時41分獲報，在新東街一棟房舍內有名年約80歲陳姓婦人遭媳婦砍傷，沒有呼吸心跳，緊急送松山醫院急救，仍宣告不治，松山警分局到場後，將行凶的媳婦帶回警局偵訊。
鄰居們表示，這對婆媳關係良好，媳婦經常陪伴婆婆去公園散步、聊天，兩人有說有笑，感情就如母女一樣深厚，竟然會發生這種事情。
警方表示，張嫌砍人後，跑去跟其老公告知，她老公才趕緊報警處理。1060317
(中央社)
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