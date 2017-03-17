朴槿惠棄珍島犬 青瓦台：找到領養單位

南韓總統府青瓦台警護室今天透露，前總統朴槿惠搬回首爾三成洞私寓後，遺留在官邸的9隻南韓土產珍島犬，已有4隻被珍島犬血統保存團體領養，另外5隻等待領養。

南韓聯合新聞通訊社引述青瓦台消息人士表示，朴槿惠12日遷出青瓦台返回三成洞私寓之前，曾囑咐將珍島犬送往珍島犬血統保存團體，讓他們好好照顧這些珍島犬。

朴槿惠於2013年2月25日入主青瓦台時，帶進官邸的兩隻珍島犬及牠們在青瓦台生下的7隻小狗中的2隻，已被珍島犬血統保存團體領養。另外5隻小狗也將會在短期內被其他團體領養。

另外，青瓦台已於今天開設刪除了有關朴槿惠相關內容的臨時官網主頁，只介紹有關觀覽青瓦台時所要提出的申請辦法，以及南韓政府各部會的主要政策。朴槿惠的圖片、演講文稿及日程則完全被刪除。1060317

(中央社)