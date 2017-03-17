看病住院免帶現金 北榮20日起可刷卡了
看病、住院不用帶大筆現金，台北榮總今天宣布，20日開始除了可用金融卡及自助繳費機繳費，新增信用卡繳付各項門、住診醫療費用，未來還有手機App繳費服務。
響應衛生福利部及金管會推動「電子支付比率5年倍增計畫」，台北榮總加入公立醫院信用卡繳費平台，將接受民眾刷卡支付醫療費用（手續費採定額費率計價機制）。
台北榮總醫院今天表示，未來民眾門診、急診及住院繳費方面，不只限於現金繳費，小額的門診費用可選擇不需手續費的金融卡轉帳；大額的住院醫療費用可以信用卡刷卡，減少提領、攜帶大筆現金負擔。
台北榮總指出，首波適用的發卡機構有合庫銀行、台灣銀行、玉山銀行、第一銀行、新光銀行、聯邦銀行、遠東銀行、台新銀行、日盛銀行、安泰銀行等10家，其他銀行將陸續加入。1060317
(中央社)
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