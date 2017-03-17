奧會主席：不要棒球打輸就是棒協不對

林德福今天上任體育署長，中華奧會主席林鴻道向大家喊話，不要受到網民影響，認為棒球打輸了，就是棒協不對，希望政府正面看待協會，繼續推動體育發展。

前行政院體育委員會主任委員林德福今天接任教育部體育署長。

中華奧林匹克委員會主席林鴻道在交接典禮上表示，「這段時間以來，體育界風聲鶴唳、草木皆兵，只要有一點點的聲音，網民、社會大眾第一個指責就是協會。」林鴻道表示，這也讓「國民體育法」修法可能對協會矯枉過正。

林鴻道指出，絕大多數的體育單項協會都盡心盡力、出錢出力在做事，當然也有少部分協會要改進，呼籲大家不要因為受到網民影響，「像一個謝淑薇，然後就是網協不對，然後棒球打輸了，就是棒協不對。」

林鴻道表示，他代表體育界提出2點請求，第1是更注重基層發展，第2是如何協助協會更正面，繼續推動體育發展。

林德福回應，「國民體育法」的修法，現在已經送到立法院，還有很多討論的空間，「剛剛奧會林主席也有提過，我上任以後，我會很慎重的研讀這些條文，然後也會跟各單項協會、奧會跟體總做深入的討論。」1060317

(中央社)