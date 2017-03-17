天祥郵局他一人扛下 人稱陳局長

花蓮天祥郵局位於太魯閣國家公園內海拔485公尺處，由業務專員陳例陞一人獨守。（張祈攝）

從郵件寄送、存提款到領包裹都由陳例陞一手包辦。（張祈攝）

配合太魯閣公園周一休園，天祥郵局也將休假日從周六、日改成周日、一。（張祈攝）

花蓮天祥郵局位於太魯閣國家公園內海拔485公尺處，由業務專員陳例陞一人撐下。（張祈攝）

花蓮天祥郵局位於太魯閣國家公園內海拔485公尺處，由業務專員陳例陞一人獨守，從郵件寄送、存提款到領包裹都由他一手包辦，遇到業務繁忙，太太則要下海擔任專屬志工，他笑稱，除了遊客外，大部份都是熟客，真要忙起來，他們也都很有耐心，畢竟也沒其他選擇了。

從天祥郵局開車往返花蓮市區至少2個鐘頭，因車程遠，業務量也不大，員工編制僅一人，6年前配合太魯閣公園周一休園，天祥郵局也將休假日從周六、日改成周日、一，以服務遊客。

「陳局長早安！」辦理業務的熟客都這麼稱呼他，郵局資歷超過30年的他說，當時奉派來一點也不猶豫，孩子也大了，這裏就成為他和太太的度假別墅，上班就像度假，一點也不辛苦。

(中時)