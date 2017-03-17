客運過站未停 乘客嗆找兄弟處理

林姓男子去年從臺北搭乘客運到新竹，不料夜班車司機疑似過站未停，惹怒坐過站的林男，責罵司機外，還故意站在門口不讓車門關上，客運派員前往道歉，林仍不接受，甚至嗆要找兄弟來處理，新竹地院依恐嚇危安罪判林3月徒刑，得易科罰金。

前往道歉的客運職員告訴法官，他到場後數度向林男道歉，並表明願意退費，但林卻一直重複問「司機過站不停要怎麼處理？」連警方到場還當面嗆「要叫多少兄弟來處理？」

(中時)