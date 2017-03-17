弱勢不斷炊!全台首座五大功能食物銀行台中啟用

1919食物銀行台中園區今天掛牌成立，也是全國首座多功能食物銀行園區，為弱勢者伸出援手。（盧金足攝）

台中市議員楊正中（左起）、市府社會局長呂建德及基督教救助協會秘書長夏忠堅，希望為弱勢者助一臂之力，免於斷糧之虞。（盧金足攝）

社會局長呂建德（右）與市議員楊正中希望解決園區自來水接管問題。（盧金足攝）

1919食物銀行台中園區包括中央倉儲、實體食物銀行、惜食處理、中央廚房及培力食育教室等5大功能。（盧金足攝）

1919食物銀行在為弱勢家庭送6年食物包後，特在台中西屯區設立全國首座多功能食物銀行園區。（盧金足攝）

1919食物包內容豐富，包括主副食、日常生活用品，市價約2500到3000元親送至受助家庭。（盧金足攝）

園區建置中央廚房，外界捐贈或收取回來的各式食材，經烹調、冷卻、真空包裝後，冷凍配送，提供1919弱勢兒童課後陪讀班，或銀髮族俱樂部共餐。（盧金足攝）

中華基督教救助協會「1919食物銀行」在全國擁有多個據點，具備充沛的志工人力及服務經驗。（盧金足攝）

全國首座結合中央倉儲、實體食物銀行、惜食處理、中央廚房及培力與食育教室等5大功能的「1919食物銀行台中園區」，今天（17日）在台中市掛牌營運，社會局長呂建德表示，占地900坪食物園區，能接收市場和大賣場的即時食品和NG蔬果，將成亞洲食物銀行的模範，讓弱勢者有尊嚴的得到物資挹注，這是一項光榮任務，希望有一天1919食物銀行能獲諾貝爾和平獎。

由基督教救助協會設立，全國首座推出「惜食5環」，結合中央倉儲、實體食物銀行、惜食處理、中央廚房，及培力/食育教室等5大功能的「1919食物銀行台中園區」，今天在西屯區正式揭幕。

同時台中市政府第11個愛心食物銀行聯盟店，也與「1919食物銀行」合作，在園區內正式掛牌營運，超過200多名食物銀行工作者與捐贈企業共襄盛舉。

針對園區關切的自來水接管問題，市議員楊正中大力奔走，社會局長呂建德也允諾，會與市府相關單位研議，加速自來水接管，解決用水問題。

活動一開始，由救助協會理事長謝光哲與天韻合唱團演唱1919食物銀行主題曲《你給他們吃吧》，謝光哲表示，這首歌是描寫耶穌用一個小孩奉獻的五餅二魚，行神蹟讓5000人吃飽的故事，希望大家一起支持1919食物銀行，讓台灣每個飢餓的人都得著溫飽。

1919食物銀行台中園區擁有中央倉儲、實體食物銀行、惜食處理、中央廚房及培力食育教室等5大功能，也是全國首座多功能食物銀行園區，呂建德表示，1919食物銀行加入後，擴大服務中部地區弱勢家庭約500戶，將資源深入社區提供更多元的服務。

「這是光榮時刻！」呂建德說，1919食物銀行剛好補足了公部門的不足，在兼顧受助戶需要與尊嚴中，讓他們有再出發的機會，台灣能得到政府補助的低收入與中低收入戶，約占總人口的2.8%，若把貧窮線訂在10%，則至少還有7%的家庭，即約60萬戶未能得到照顧。

基督教救助協會秘書長夏忠堅指出，台中市政府致力打造無飢餓、資源不浪費的城市，該協會規畫1919食物銀行台中園區時，即受到市府的大力支持，特別在區內開設一實體食物銀行－「1919食物銀行台中西屯服務中心」，並與台中市政府合作，成為其第11個愛心食物銀行聯盟店。

夏忠堅說，1919食物銀行台中西屯服務中心分短期與長期兩種救助方式，申請救助的弱勢家庭經社工訪視評估後，即可領取3-6個月的物資。依人口數每月最高可獲配2000點數，於開放領取的時間內自行選取所需物資。

若領取期滿，但經評估仍有中、長期需求者，則可列入1919食物銀行中、長期的受助家庭。每兩個月由其鄰近的1919服務中心志工，將1919食物包， 包括主副食、日常生活用品，市價約2500到3000元親送至受助家庭。

近年來，減少食物浪費已是全球共識，「惜食」更已成為台灣全民關切的議題，1919食物銀行在為弱勢家庭送6年食物包後，特在台中西屯區設立全國首座多功能食物銀行園區。

基督教救助協會中區辦事處蔣主任表示，園區內的中央倉儲是1919食物銀行的中區集散中心，未來台中、彰化、南投、雲林、嘉義等中部5縣市的1919服務中心志工，每兩個月將至此領取食物包，再親送至受助家庭。

今年中區共有54家1919服務中心加入食物銀行的行列，每次將送出約500份食物包。另外，倉儲內亦存放救助協會各式救助器械，可於災害發生的第一時間內啟動相關救助機制。

園區也收取各市場、賣場、超市所提供之生鮮惜食、麵包，或生產過程中之醜蔬果、格外品，經1919志工整理包裝後，供應陪讀班或銀髮族俱樂部，以減輕其食材花費，並減少資源浪費。

此外，外界捐贈或收取回來之各式食材，將由園區內符合HACCP認證之中央廚房烹調、冷卻、真空包裝後，冷凍配送，提供1919弱勢兒童課後陪讀班（1919陪讀班）晚餐，或銀髮族俱樂部共餐。

園區也為實體食物銀行受助戶開辦社福資源、債務協商、財務管理、健康養生等培力課程，具體給予心靈支持與技能培訓。建立溫室專業養殖黑水虻，達到園區零廚餘的目標。同時也將開放園區，提供各界舉行惜食、資源永續活動或課程，鼓勵大眾關懷食安與食育議題，以善盡世界公民之責任。

(中時)