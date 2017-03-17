防水層塗漆 枋寮3工人疑油漆中毒

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屏東枋寮3名工人疑油漆中毒。（周綾昀翻攝）

屏東枋寮3名工人疑油漆中毒。（周綾昀翻攝）

屏東枋寮3名工人疑油漆中毒。（周綾昀翻攝）

今日下午1時許，屏東枋寮警分局對面一處工地，驚傳3名工人油漆中毒，消防人員表示，當時年約20歲的3人，在水槽內防水層塗漆，作業時疑似油漆中毒，皆昏迷且意識模糊，緊急出動枋山、春日等分隊6車13人，於20分鐘內送往枋寮醫院救治，目前患者於加護病房觀察，生命徵象暫時穩定。

(中時)