日本發射情報衛星 監視北韓動向

共同社報導，17日上午10點20分，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）和三菱重工業公司在鹿兒島縣種子島宇宙中心發射了搭載政府情報收集衛星「雷達5號機」的H2A火箭33號機升空。衛星進入預定軌道，發射獲得了成功。

情報蒐集衛星實際上是從太空監測地面的偵察衛星，被認為用於掌握北韓飛彈發射設施動向等。首相安倍晉三發表評論稱，將最大限度地用好情報蒐集衛星，為日本的安全保障與危機管理做到萬無一失。

雷達5號機可通過向地面發射電波後捕捉反射，夜間和惡劣氣候下也可獲知地面狀況。由於2011年12月發射的雷達3號機已迎來5年的設計壽命，5號機今後將作為後續衛星使用。研發費用約為371億日元，發射費用為106億日元。

日本政府目前共有6顆情報蒐集衛星在使用中，包括2顆雷達衛星、1顆預備衛星以及3顆搭載高性能攝像機適用於日間拍攝的光學衛星。2013年日本政府確立了雷達衛星和光學衛星各2顆總計4顆的基本體系。能讓地球上任何地點每天都能拍攝到至少一次。日本政府為增加拍攝頻率，今後力爭完成雷達與光學衛星各4顆、數據中繼衛星2顆共計10顆的體系。

情報衛星的情報和所拍攝圖片數據本身被指定為《特定秘密保護法》的「特定秘密」，屬非公開資訊。

(旺報)