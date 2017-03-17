搶救貓頭鷹 國內外青年前進社區築巢
台中國際志工工作營在3月展開，一群來自國內外的青年，前進太平區興隆社區為貓頭鷹製作巢箱，剛好救助一隻遭鳥網纏住受傷的貓頭鷹，讓志工實際上了一堂保育課。
台中國際志工工作營3月展開，11日到太平區興隆社區為貓頭鷹製作貓頭鷹巢箱，共有2名分別來自日本、香港的國際志工，還有9名在地青年加入，碰巧遇上一隻纏到鳥網的貓頭鷹，在救傷協會志工的帶領下，志工輪流幫受傷的貓頭鷹上藥、餵食。
國際志工去年度協助興隆社區興建的貓頭鷹巢箱，已有貓頭鷹「入厝」，今年度2名來自日本及香港的國際志工，以及9名在地青年再度來到社區，希望幫貓頭鷹蓋更多的家，協助生態保育工作，看到一隻貓頭鷹被鳥網纏著身體，在救傷協會志工的帶領下立即展開救援，輪流上藥、餵食，發揮志工精神。
社會局表示，志願服務無國界，大家齊心努力讓台中更好更溫暖，打造成志工首都，今年度國際志工工作營擴大辦理，預計辦理16個梯次。
社會局指出，各梯次的主題內容依據社區特有文化，包括興建泰雅屋、客家藍染、白冷圳文化節等文化體驗，也有社會福利服務，如銀寶婚禮工作營、童玩藝術互動廊道等，預計7至10月會陸續推出。1060317
(中央社)
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