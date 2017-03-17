日月潭水域聯合稽查 3船缺失待改善
每年數百萬人次到日月潭搭船遊湖，為確保安全及品質，日月潭國家風景區管理處今天稽查22艘船，發現3艘船有缺失需改善。
交通部觀光局日月潭國家風景區管理處等單位，今天前往日月潭水社碼頭進行水域聯合稽查，以確保遊客搭船的安全及品質，共稽查22艘船，19艘合格、3艘不合格，其中1艘船未列入船隊營運計畫，違規載客遭查獲，另2艘為燈號故障。
日月潭國家風景區管理處表示，不合格3艘之中，2艘為航行燈號故障，航港局中部航務中心下週複檢，另1艘未加入班船營運、未出示投保保險證明，卻違規載客營運，業者表示有投保、未攜帶證明，南投縣政府觀光處將函請船隊1週內提出證明，並持續輔導改善。
日月潭管理處指出，每年稽查200到250艘次，平均15到20起違規，稽查事項包括船舶超載、超速、滅火器有效期限是否過期、是否投保乘客人身傷害保險、遊客任意上船艙、船舶擅自開航、未符船舶法相關法令、危害航行安全與秩序，及其他未經申請的水域遊憩活動。
日管處表示，日月潭目前共有138艘許可經營船舶，分別為3艘客船、135艘小船，停航船舶約20艘；由調查資料顯示，每年約300萬人次遊客到日月潭搭船遊湖，政府單位、業者需齊力建構安全旅遊環境，才能讓旅客有愉快經驗與回憶。
今天稽查邀集經濟部水利署、交通部觀光局、航港局中部航務中心、交通部交通事業管理小組、南投縣政府觀光處、環保局、衛生局、台灣電力公司、台灣電力公司大觀發電廠、南投縣警察局集集分局日月潭派出所等多單位共同執行。1060317
(中央社)
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