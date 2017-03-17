友推嬰兒車被警催快 男不滿嗆警判無罪
陳男陪友人推嬰兒車過斑馬線遭交警催促；陳男認為警員「只顧車」，嗆警沒有人性遭訴。法院認為陳男是想保護朋友安全、可對警員值勤表達意見與評論，無犯意判決無罪，可上訴。
判決書指出，去年2月5日晚間7時許，陳男陪推著嬰兒車的張姓友人，行經台北市南京東路、東興路口斑馬線時，遭當時在指揮交通的林姓員警催促快通過斑馬線，引來陳的不滿。
陳男向員警說，「你是在指揮車，還是指揮人啊」、「你這個警察有沒有人性阿」等語，結果挨告侮辱公務員等罪，遭台北地檢署起訴。
台北地方法院開庭，陳男否認有侮辱員警，主張是警察指揮交通不當，也是要保護朋友安全等語。
法官指出，警員依法執行職務，其執行職務之尊嚴及順暢，固應受法律保障，但依警察職權行使法相關規定，義務人或利害關係人對於警察依法行使職權的方式、程序或其他侵害利益的情事，得於行使職權時，當場陳述理由，表示異議。
法官認定，陳男主觀上認為警察指揮不當，也說「你這個警察有沒有人性啊」，此話雖然讓警察感到不舒服，但卻不是以減損警察的名譽為目的，不涉侮辱，因此判決無罪。1060317
(中央社)
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