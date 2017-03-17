下水道疑瓦斯外洩 2工人受困

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高雄市三民區澄清路與覺民路口一處下水道，今天下午3時左右進行施工時，疑因挖破瓦斯管線，造成3名工人受燒傷和2名工人受困，警消據報搶救中。

警消初步調查，事發地點正進行下水道工程，疑因瓦斯外洩肇禍，已通報瓦斯公司，並由警方管制當地交通。1060317

(中央社)