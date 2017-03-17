提勒森將訪陸 聚焦朝鮮半島問題

美國國務卿提勒森訪問日本、南韓後，18日將訪問中國大陸。外界普遍預期，北韓擁核及衍生的THAAD部署將是他與北京討論的重點。而外傳4月登場的「川習會」也可能是話題之一。

此外，由於美國在南海並無退讓跡象，但中國大陸則試圖向西太平洋進軍，雙方在這一地區的角力要如何攤上檯面來談，進而是否觸及「一個中國」議題，也不無可能是提勒森與北京領導人過招的話題。

另一方面，就任前屢次抨擊中國大陸貿易及貨幣政策的美國總統川普上台後，美中之間有無爆發貿易戰的可能，應該也是北京亟欲探詢提勒森的議題。

提勒森在日本、南韓訪問期間，與兩國高層會面時都提及北韓擁核問題。而他今天上午抵達南韓後，更直奔板門店參訪，顯示美國對這一問題的重視。

提勒森在日本並提到，川普政府調整對北韓政策的「全部選項都擺在檯面上」。這句話引起了北京的關注，有分析認為，這似乎暗示美國不排除動用軍事力量解決北韓擁核問題的想法，但這勢必與北京的利益嚴重衝突。

由於川普也多次指責中國大陸在北韓擁核問題上，沒有盡到牽制北韓的責任，雙方是否可能藉由提勒森這次訪問展開溝通，最後讓北京作出若干正面承諾，值得觀察。

而引起北京強烈反彈的終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統）部署，則是提勒森此行將面臨的壓力。由於此事隱然觸動中國大陸的民族主義情緒，但又牽動北韓擁核問題，因此可望成為雙方過招的重大議題。

此外，美國媒體報導，中國大陸國家主席習近平4月將訪問美國，並在川普位於佛羅里達州的私人俱樂部舉行「川習會」，使提勒森此行，被認為有銜命前往溝通安排的成分。1060317

(中央社)