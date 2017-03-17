Rain金泰希新婚夫婦拍封面 甜蜜曬恩愛

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時尚雜誌「哈潑時尚」（Harper's Bazaa）日前為新婚不久的韓星Rain和金泰希夫婦拍攝寫真，顏值超高的小倆口秀恩愛，令粉絲大為驚喜。

南韓「亞洲經濟」報導，「哈潑時尚」今天更新官方Instagram稱，「Rain和金泰希夫婦獲選為『哈潑時尚』4月號的封面模特兒，用鏡頭捕捉兩人平凡又美麗的瞬間！」

「哈潑時尚」公開的照片中，Rain和金泰希兩人身著白色上衣並肩而坐，頗有默契地左手托腮，雖沒有親密姿勢，但兩人幸福感躍然臉上，愛意濃濃。

Rain和金泰希於2012年拍攝廣告相識，經過5年戀愛，於今年1月低調成婚。1060317

(中央社)