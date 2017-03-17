三星少主行賄案 審理法官換人

我要評比

南韓法院今天表示，三星集團（Samsung Group）少主李在鎔行賄案，審理法官將換人。

路透社報導，法院官員表示，目前尚未決定由哪位法官審理此案，並拒絕針對重新指派承審法官的緣由置評。

1名反對黨國會議員昨天表達疑慮指出，原先被指派審理李在鎔案法官的岳父，提供前南韓總統朴槿惠閨蜜崔順實財務援助。

李在鎔2月遭獨立檢察組以多項罪名起訴，其中包括行賄崔順實旗下的公司和基金會。李在鎔行賄案於本月9日開庭，李在鎔否認有任何不法。

法院發言人昨天告訴路透社，那位議員的指控不實。

南韓憲法法院10日維持國會的彈劾決定，解除朴槿惠的總統職務。1060317

(中央社)