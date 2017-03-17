高市文學創作獎助、出版獎助 即起受理申請

高雄市文化局2006年起推動創作獎助計畫，迄今獎助94件，而2014年起規畫出版獎助計畫，更協助不少文學新秀出版作品，今年再度針對熱愛文學創作的民眾，推出「書寫高雄文學創作獎助計畫」、「書寫高雄出版獎助計畫」，最高獎助金30萬元。

高市文化局長尹立表示，創作獎助計畫培育的文學新星們，寫山、寫海、寫河，寫高雄芸芸眾生，呈現在地敏銳觀察，目前仍活躍於文壇。而出版獎助計畫2014年推出，至今獎助13件，經由作家、出版業者、政府三方合作模式出版，許多書籍剛發行便榮登網路書店當月的選書榜。

他指出，兩項獎助計畫均強調高雄在地題材，例如2014年入選創作獎助、2015年入選出版獎助的《大樹的辦桌》，是長期在故鄉大樹區耕耘的作家梁明輝，以當地農特產為素材所做的詩集，也是台灣文學史上第一本以台語詩書寫的地方美食誌。

此外，2016年入選出版獎助的《農村，你好嗎？》，是前媒體記者李慧宜在成為美濃媳婦後所記錄的農家甘苦談。

2017年創作獎助計畫，即日起至4月17日止接受個人申請，每名獎助金15萬元；出版獎助計畫則從即日起至5月1日，接受個人或出版相關團體申請，視個案計畫核定獎勵額度，每名最高30萬元。

詳情可洽高雄市政府文化局網站，或電洽（07）2225136轉分機8315。

(中時)