日官房副長官抵京 以文化交流改善關係

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共同社報導，日本官房副長官萩生田光一17日下午乘民航班機抵達北京，並將出席日中邦交正常化45週年紀念活動。此行目的是通過文化交流改善兩國關係。萩生田將與中國政府相關人士等舉行會談，並出席18日作為紀念活動舉辦的歌舞伎公演。他將於19日回國。

(旺報)