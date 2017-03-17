蓋錯方向？中市建創新反向式候車亭
台中市街頭最近出現多座方向相反的候車亭，市民懷疑是否蓋錯了？「市民誤會了！」交通局長王義川表示，參考國內外相關設計，推動創新的「反向式候車亭」，使用最少的人行道空間，既有的通行無障礙，一舉兩得，目前台中市已建置21座，未來將陸續增設至200座。
傳統公車候車亭多設置於人行道上，常因空間不足而無法設置，設置也很占空間，「反向式候車亭」設計以反向懸臂構件為主，可設置於人行道寬度有限的公車站位，同時保留人行道上無障礙通行空間，解決因人行道用地受限而無法設置候車亭情形。
王義川指出，反向式候車亭較不占空間，走在人行道上的行人不但不會覺得有一個公車亭影響通行，同時也保有寬敞的候車空間。
目前台中市已有21座「反向式候車亭」，包括大甲火車站、水汴頭、神岡國小、神岡國中、清水高中、朝興宮、潭秀國中、光正國中、進士公園、中山長春路口、潭雅神綠園道（承德路）、翁子國小、豐原醫院、七星農場、枋寮、中清環中路口、公益中美街口、西寧國小（雙向）、合作國小、錦村市場等，未來計畫還要陸續增設至200座。
此外，市府配合2018年台中世界花卉博覽會節能減碳目標，今年將陸續擴增「太陽能候車亭」，於候車亭的亭頂新設太陽能面板，並全面裝設照明設備，未來將優先於偏遠或供電不易區域設置太陽能設備，達到綠化環保、節能減碳效果。
交通局表示，提升候車環境品質是建構友善大眾運輸環境重要的一環，市府除持續向中央爭取候車亭建置經費外，也全面在候車亭增設智慧型站牌，主動提供候車民眾公車動態相關訊息，讓市民有一個舒適、安全的候車環境。
(中時)
關鍵字：反向式候車亭
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