10大獨自壯遊熱門目的地 澳洲第1、日本排第5

Booking.com繽客調查，超過3成受訪者將於今年展開屬於自己一個人的獨自旅行計畫！(圖/Booking.com繽客提供)

自然景觀與野生動物，澳洲呈現多元樣貌，獲獨旅者最愛！(圖/Booking.com繽客)

如果將一個人獨自旅行，你會選擇去哪兒？對於許多人來說，隻身壯遊充滿著未知性、令人怯步，但踏出後的旅程同時令人驚奇。有訂房網站公布「10大獨自旅行目的地排行榜」，調查使用戶一個人最想前往的目的地，澳洲最熱門，歐洲有4國、歐洲有3國上榜，亞洲有2國家上榜。

訂房網站Booking.com調查，全球18歲以上、15,077名網站用戶中，大多數人第一次旅遊會選擇與家人同行，而有3成受訪者今年有計畫展開屬於自己一個人的獨自旅行計畫，獨自旅行目的地排行榜依序為澳洲、美國、德國、奧地利、日本、加拿大、中國、西班牙、阿根廷、巴哈馬。

擁有美麗雪梨港、海灘風情的澳洲，挾迷人風情和多元文化特色勇奪冠軍，最受獨自旅行者的喜愛；令許多旅客傾心的美國大都會位居第2；榜上更有融合經典藝術、時尚前衛與古典音樂的歐洲各國，如音樂神童莫札特的故鄉德國、以藝術及音樂聞名世界的奧地利。

而亞洲最熱門的獨自旅行目的地則有日本與中國，分居第5名及第7名，顯見東方文化的獨特風采也非常受獨旅者歡迎。

(中時電子報)