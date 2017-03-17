高市下水道工程傳火警 3人送醫

高雄市三民區澄清路、覺民路口一處下水道工程，今天下午傳出火警，警消獲報趕往救援，救出3名受困工人，經送高雄長庚醫院，其中1個2度灼傷10%面積，另外1個嗆傷及擦傷，送醫後均無生命危險，現場還有1人受困搶救中。

今天下午2點54分110轉報三民區澄清、覺民路口工地火警，共9車26人前往搶救，現場係下水道工程工地冒煙。

消防人員到達現場時，發現濃煙從工地孔蓋竄出，現場工作人員表示，有工人在下水道工地內，救難人員緊急穿戴裝備進行救援，在下午3時12分救出1名男性工人，背部有2度灼傷，不久再陸續救出2人，3人送醫都意識清醒。

(中時)