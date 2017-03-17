使利菁、羅霈穎失和紅鞋 現被封在「她」家

利菁、羅霈穎6年前因紅鞋事件失和。（圖／中時資料照片）

如今那雙紅鞋在金友莊家。（圖／中時資料照片）

天后利菁和羅霈穎6年前因一雙紅鞋鬧翻，近日利菁在《麻辣天后傳》提及往事，遭羅霈穎冷回「想炒新聞請找別人」，利菁則又回「臭美」，兩人昔日恩怨又浮上檯面，如今那雙「證物」紅鞋在何方？據悉，當時羅霈穎見金友莊喜歡，便轉送給她，目前被封在金友莊八里家中，只穿過一次。

羅霈穎2011年提著一雙Dior紅色高跟鞋上節目，批利菁送「舊鞋」，引來利菁喊冤，澄清是為了讓對方好穿，才楦開鞋頭，雙方各說各話，使紅鞋事件成羅生門，近日利菁在節目上提及往事，又掀起雙方戰火。

據《蘋果日報》報導，那雙紅鞋當時在羅霈穎轉送下，現今擺在金友莊八里家中鞋櫃，金友莊回憶當時羅霈穎很大方，在節目上直接送她，她也穿過一次，雖然漂亮但她很少穿，最後更不忘表示：「希望他們合好啦！」

(中時電子報)