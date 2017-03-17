日月潭遊艇聯合大稽查　合格率8成6

日月潭水域遊艇聯合大稽查，台電大觀發電廠負責取締超速，去年告發15件，每件罰款1萬到5萬元。（沈揮勝攝）

交通部航港局中部航務中心人員，檢查救生、消防設備等16大項目。（沈揮勝攝）

船隻抽檢現況。（沈揮勝攝）

日管處、中部航務中心聯合稽查。（沈揮勝攝）

聯合稽查團隊，陣容浩大。（沈揮勝攝）

測速槍伺候，取締飆速。（沈揮勝攝）

為確保日月潭旅遊乘船安全，日月潭國家風景區管理處今天邀集經濟部水利署、縣府環保局等12個與日月潭管理業務相關權責單位，針對潭區水域遊艇設施、安全管理及船速等作聯合稽查，共查核22艘，其中3艘略有瑕疵將於下周複驗，合格率為8成6。

聯合稽查單位組成單位包括經濟部水利署、交通部觀光局與兩岸事務小組、航港局中部航務中心、交通事業管理小組、台電與大觀發電廠，以及南投縣政府觀光處、環保局、衛生局、縣警局集集分局日月潭派出所。

上午10點30分，各單位由現場指揮官日管處祕書蘇翰章整合並分配任務，隨即依各稽查項目與專業，分別前往4大碼頭臨檢各船隻，並以合格認證的測速槍取締飆速，離碼頭50公尺外船速超過10節（約18公里/小時），初犯重罰1萬元，累犯最高可罰5萬元。

22艘受檢遊艇，有2艘航行燈號故障，航港局中部航務中心將於下週於進行複檢；另1艘船舶未加入班船營運、未有投保保險證明，縣政府觀光處將函請所屬船隊1周內提出證明，並持續輔導改善。其餘均符合相關規定。

蘇翰章表示，日管處對於載客船舶安全，以最高標準嚴格要求。統計每年稽查稽查約200至250艘次，平均每年約有15至20起違規情形；水域船舶旅遊安全環境需由政府、船舶業者齊力維持。

(中時)