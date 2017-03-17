一例一休讓資方叫苦！ 謝創智點出原因：衝擊根本不存在

勞基法新制上路後，後遺症層出不窮，不只各行各業叫苦，現在連縣市首長也開始反彈。圖為春節「依法」休假遭記曠職的台鐵運務員上凱道抗議。（本報資料照片）

一例一休政策上路後爭議不休，不但勞方不甚滿意，資方也抱怨衝擊太大，新政府在此議題上被叮得滿頭包。不過，全產總顧問謝創智卻有不同看法，認為一例一休讓勞工周休二日，絕對是進步修法，實際上雇主只要能了解修法內容，新增衝擊根本不存在。

《經濟日報》報導，針對一例一休近來在台灣社會引起諸多爭議，謝創智表示，國際勞工公約在1935年就明訂每周工時40小時，而台灣勞工卻晚了80年以上才享有周休二日；且現階段也不算完全到位，還保留「一休」的彈性，企業只要能調適應對，就不該在某些枝節問題上打轉。

謝創智特別提及，新北政府日前對用LINE交辦事項的雇主開罰一事，認為雇主不需要拿這個案例嚇自己；他強調，許多顧問管理公司為了賺錢，過度渲染一例一休的可怕，讓資方恐懼，加上過去不少人資部門從不教雇主守法，大家對一例一休的誤解就更加深。

「雇主只要真正了解修法內容，不要產生誤解，新增衝擊根本不存在。」謝創智進一步以休息日加班費加成為例，稱過往許多企業休息日加班要給2倍，此次只是多給1/3或2/3，就是盼能以價制量，遠離過往的過勞時代。

最後，謝創智說到，勞基法主要是為了能確保經濟發展，將勞資權利義務規定清楚，降低雇主不確定風險，因此雇主不該把它當成企業發展壓力或阻力；從另方面來看，一例一休現階段雖然爭議不斷，但勞資雙方也開始聚焦勞基法，去正視長久以來，雇主不重視勞基法的問題。

(中時電子報)