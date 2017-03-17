台灣是中國的嗎？馬英九：要看怎麼定義「中國」
在教唆洩密案被起訴後，前總統馬英九昨天（16日）首度公開演講。他在會場表示，關於台灣是不是屬於中國的問題有些爭議，端看你怎麼定義「中國」的涵義。
據港媒中新社訊，馬英九16日到新北市的淡江大學演講，主題是「台灣在變動中國際社會的角色」。馬英九除了分享八年來的執政經驗，也解答了現場學生的疑問。
在場有學生提出敏感問題：「台灣是中國的嗎？」
馬英九說：「實際上，要看對『中國』的定義是什麼？若指的是中國大陸的話，那當然不是；如果指的是中華文化、歷史，那當然是。」
馬英九接著說：「如果不下任何定義，台灣與大陸應該都是中國的一部分，但台灣的情況比較特殊，有些爭議存在。以文化、血緣來講，當然是中國的，但如果是政治上來講，與中國大陸當然是不同的，這很清楚。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。