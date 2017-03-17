台灣是中國的嗎？馬英九：要看怎麼定義「中國」

中國大陸一直視台灣為不可分割的神聖領土，圖為廣西發現一酷似台灣形狀的天然奇石。(圖/中新社)

在教唆洩密案被起訴後，前總統馬英九昨天（16日）首度公開演講。他在會場表示，關於台灣是不是屬於中國的問題有些爭議，端看你怎麼定義「中國」的涵義。

據港媒中新社訊，馬英九16日到新北市的淡江大學演講，主題是「台灣在變動中國際社會的角色」。馬英九除了分享八年來的執政經驗，也解答了現場學生的疑問。

在場有學生提出敏感問題：「台灣是中國的嗎？」

馬英九說：「實際上，要看對『中國』的定義是什麼？若指的是中國大陸的話，那當然不是；如果指的是中華文化、歷史，那當然是。」

馬英九接著說：「如果不下任何定義，台灣與大陸應該都是中國的一部分，但台灣的情況比較特殊，有些爭議存在。以文化、血緣來講，當然是中國的，但如果是政治上來講，與中國大陸當然是不同的，這很清楚。」

(中時電子報)