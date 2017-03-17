國民黨翻到政府黃金債券 總統府反問：與台灣何干？
國民黨17日公開表示在自行查舊有黨產時，查獲民國36年中央政府發行的黃金債券約現值385億元，總統府發言人林鶴明回應：國民黨在大陸時期的債券，與台灣人民以及解決不當黨產爭議何干？
國民黨行管會主委邱大展上午表示，國民黨當年基於協助政府挽救金融秩序為優先，決定以政黨自有黃金繳購民國36年第二期美金債券一批，估算現值約385億元，國民黨仍未喪失法律上所具有的債權，呼籲正視國民黨對中華民國的貢獻。
林鶴明表示，這是國民黨在1947年行憲以前、也就是「訓政時期」於中國大陸執政時所發行的債券，與台灣人民沒有關連，也不了解國民黨此時揭露此黃金債券，與解決威權時期不當黨產相關爭議有何關聯。
林鶴明反問，國民黨有這麼多的黃金債券，怎麼在過去查察紀錄沒有被揭露？是不是未來還有很多看不到的部份存在？
(旺報)
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