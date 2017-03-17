一級賽事整碗端走 中職準備好了？
中職桃猿隊本次經典賽拒絕徵召，La new董事長劉保佑受訪時表示都是棒協「整碗端走」所致。如今中職拿下中華隊一級賽事的主導權，「組、訓、賽」一手包辦，或許在中職球員徵召上將會更加順利，但「一條龍」不能只是「換人」整碗端走，包含旅外球員徵召、中職人員編制，如何組成「最強國家隊」？才是考驗！
中華隊組成近幾年雖然都已中華職棒球員為大多數，也讓這次體育署的決策有它的正當性，不過少數旅外選手加入中華隊，都是陣中一級戰力，包含今年經典賽旅日的郭俊麟、宋家豪與陳冠宇，都扛下先發重任。
而今年旅美選手除了江少慶外，其餘選手包含陳偉殷、王建民、張進德、王維中、胡智為、曾仁和等人，都婉拒參與，也成為中華隊戰力大減的原因之一。
主要因素是，這些年輕旅美小將們都剛好正逢力拚職業生涯的重要時刻，而殷仔也要在合約第二年繳出應有成績，導致徵召不順，這些問題，未來中職接手後同樣可能遇到，對於號召「最強中華隊」還是會有段不小距離。
以往旅外球員返台參與國際賽意願，棒協長期設有專門人員進行聯絡接洽，未來交到中職手中，將如何處理，國外球團是否認同中職進行徵召，還是將繼續透過棒協，或者由教練團親自號召網羅，都考驗中職的組訓能力。
另外中職目前組織結構，主要是以中職賽季作編制，未來承接中華隊主導權，在人力上面是否增加編列，設立專門組織，給予中華隊更完善的照顧，都在未來考驗中職。
中職是由四球團與聯盟所共同組成，任何決策都由常務理事與領隊會議決定，中華隊未來如何運行，還是交由中職四隊決定？，體育署不是只是把權力從棒協換給中職，也須確保中職能以正確心態，達成組訓賽的重任，距離「最強中華隊」的目標才會越來越近。
(中時電子報)
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