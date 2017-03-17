台南學甲濕地 遭傾倒廢棄物

我要評比

台南沿海黑面琵鷺成鳥已長出金黃色繁殖羽，北返繁殖地的日子近了；保育人士卻發現有人隨意在學甲濕地傾倒廢棄物，將通報環警調查處理。

台南市生態保育學會理事長邱仁武等人，今天前往學甲濕地觀察黑琵和灰胸秧雞時，卻發現濕地遭人傾倒大批住家裝潢後的廢棄物。

邱仁武說，這批廢棄物有損壞的房門板、木板條及塑膠類物品，更有安南區安和路的便當盒，初判應是安南區或溪北地區裝潢業者運送來的。

邱仁武表示，濕地是魚類、水鳥、濕地植物、水棲昆蟲與相關生物的棲息場所，不應該被破壞，環警應調查嚴禁。1060317

(中央社)