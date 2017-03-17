環時：美對北韓戰略缺彈性 別錯上加錯

美國國務卿提勒森即將訪問北京，北韓發展核武可能是重點議題。中國大陸環球時報今天發表社評說，美韓對北韓的戰略缺少彈性，若要求中國大陸「關閉」與北韓的邊界，北京不會讓步。

提勒森（Rex Tillerson）16日在東京與日本外務大臣岸田文雄會談後坦言，這20年來美國對北韓政策是失敗的，還說中國大陸是北韓對外經貿往來主要來源，期望中國大陸履行義務，全面執行聯合國制裁決議。

環時今天以「美對朝（北韓）政策既然錯了，就別錯上加錯」為題發表社評說，關於中國大陸仍在向北韓「放水」、陸資銀行和企業保持與北韓的大量合作，這「完全是美方的想當然」。

社評表示，如果美國新的外交團隊依這種「誤判」制定對北韓的新政策，「他們只會犯比過去20年更嚴重的錯誤」。

環時表示，如果美國與南韓要求中國大陸「關閉」與北韓的邊界，那是要懲罰全體北韓人民，同時把平壤政權「往死裡整」（逼上絕路）。「關於這一點，北京絕不可讓步。」

社評說，若發生上述情況，美韓就等於把北韓擁核問題整個「外包」給中國大陸，中國大陸和北韓將成為敵人，雙方對立將成為東北亞新的主要矛盾。

環時還表示，美韓對北韓的戰略太缺少彈性，寧肯堅持錯誤做法，也不願有新嘗試。「如果僅僅在制裁和威脅的程度上加碼，猶如毛巾在使勁擰出最後一滴水，這是修正錯誤嗎？」1060317

(中央社)